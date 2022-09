'Não há resgate a caminho': indústria de xisto dos EUA alerta UE sobre crise no inverno, diz mídia

Conforme publicou o Financial Times, os representantes do setor salientaram a impossibilidade de atender a uma demanda repentina diante da antecipada crise energética durante o inverno no Hemisfério Norte, impulsionada pela redução das importações de gás e petróleo da Rússia.

“Não é como se os EUA pudessem bombear um monte a mais . A nossa produção é o que é. Não há um resgate a caminho. Não em relação ao petróleo e nem ao gás”, disse ao jornal Wil VanLoh, fundador e CEO da empresa Quantum Energy Partners, com sede no Texas.

Scott Sheffield, executivo-chefe da Pioneer Natural Resources, disse que os produtores de Energia dos EUA não planejam expandir a capacidade de extração aumentando o número de plataformas de perfuração, já que os preços do petróleo podem subir acima de US$ 120 (cerca de R$ 625) por barril no inverno do Hemisfério Norte devido ao fornecimento limitado de energia.