Guarda Real desaba perto do caixão da rainha — CMIO

Uma Guarda Real Britânica de plantão para uma vigília de 24 horas após a morte da rainha Elizabeth desabou em frente ao caixão do monarca, com autoridades correndo em seu auxílio enquanto os enlutados se reuniam para marcar os 70 anos de reinado da rainha.

De pé a poucos metros do caixão da rainha enquanto ela descansava em Westminster Hall na quinta-feira, o guarda foi visto balançando desconfortavelmente antes de cair no chão, provocando suspiros de espectadores chocados. O momento foi capturado em imagens ao vivo da vigília, que ficou offline por mais de uma hora logo após o incidente, de acordo com o Independent.

As autoridades até agora não ofereceram detalhes sobre o que causou o aparente desmaio ou o estado do guarda, mas os meios de comunicação locais observaram que os paramédicos atenderam o homem e o trouxeram para tratamento.

Extraídos de unidades cerimoniais de elite, como a Guarda-costas do Soberano e a Divisão da Casa, espera-se que as sentinelas permaneçam completamente imóveis enquanto guardam o caixão ornamentado da rainha, que dezenas de milhares de enlutados já vieram visitar. Embora as tropas girem periodicamente, não é totalmente incomum que os guardas sofram síncope ou desmaios causados ​​por má circulação sanguínea devido a ficarem imóveis por longos períodos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Funeral da rainha comparado aos Jogos Olímpicos

O incidente ocorreu na primeira noite em que a rainha estava no estado, um evento que permitiu que o público prestasse homenagem ao falecido soberano. Depois de mais de 70 anos no trono britânico – que agora desempenha funções cerimoniais e deixa a governança em grande parte para o Parlamento – a rainha Elizabeth II faleceu em 8 de setembro de complicações de saúde não especificadas.