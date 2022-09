Pentágono encontra parceiro de pesquisa hipersônico — CMIO

“Os ministros concordaram que o Japão e os Estados Unidos acelerariam ainda mais a cooperação na área de equipamentos e tecnologia para garantir a vantagem tecnológica da aliança”. Incluindo “análise conjunta sobre tecnologia contra-hipersônica”, disse o Ministério da Defesa japonês em um comunicado.

O ministério observou que Washington e Tóquio “cooperar estreita e perfeitamente” para evitar qualquer “mudança unilateral no status quo” na região do Indo-Pacífico, onde navios de guerra americanos freqüentemente realizam missões de “liberdade de navegação” em águas contestadas reivindicadas por Pequim.













Tanto Austin quanto Hamada “condenou veementemente os lançamentos de mísseis balísticos da China no início de agosto”, com Tóquio reivindicando alguns dos projéteis pousados ​​dentro de sua zona econômica exclusiva (ZEE). Os dois também acusaram Pequim de exercícios militares provocativos perto de Taiwan – que a China considera parte de seu próprio território – após uma visita à ilha da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no mês passado.

Na leitura do Pentágono da reunião de quarta-feira, Austin prometeu “modernizar a aliança EUA-Japão, reforçar a dissuasão integrada e cooperar ainda mais com parceiros com ideias semelhantes para garantir um Indo-Pacífico livre e aberto”, embora o lançamento não tenha feito menção à tecnologia hipersônica.

Embora vários projetos de mísseis hipersônicos estejam em desenvolvimento há muito tempo pelo estabelecimento de defesa dos EUA, nenhuma plataforma foi adotada em serviço. Após um teste da arma hipersônica de resposta rápida AGM-183A lançada pelo ar (ARRW) em maio passado, a Força Aérea a declarou um “grande realização”, embora o míssil não tenha atingido sua velocidade máxima teórica de Mach 20 (ou 20 vezes a velocidade do som).

A China também está trabalhando em uma munição hipersônica, que testou em várias ocasiões, enquanto o hipersônico Kh-47M2 Kinzhal da Rússia está em serviço há vários anos, vendo suas primeiras implantações operacionais no mundo real durante o conflito com Ucrânia.