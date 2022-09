Os preços das casas no Reino Unido disparam – relatório — CMIO

O aumento em julho representa a maior taxa de inflação anual desde maio de 2003, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais

Os preços médios das casas no Reino Unido subiram 15,5% no ano até julho, acima dos 7,8% no mês anterior, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quarta-feira.

O relatório destacou que é “a maior taxa de inflação anual observada desde maio de 2003”, refletindo como os preços no mesmo mês do ano passado foram afetados pelo fim do feriado do imposto de selo.

O preço médio das casas no Reino Unido era de £ 292.000 em julho de 2022, o que é £ 39.000 mais alto do que no ano passado. Os dados também indicaram que o preço aumentou £ 6.000 entre junho e julho deste ano, em comparação com uma queda de £ 13.000 entre os mesmos meses do ano passado.

Os preços médios das casas cresceram ao longo do ano na Inglaterra para £ 312.000 (16,4%), no País de Gales para £ 220.000 (17,6%), na Escócia para £ 193.000 (9,9%) e na Irlanda do Norte para £ 169.000 (9,6%), o ONS disse.

“Haverá algum apoio compensatório aos preços, no entanto, do teto recentemente anunciado para os preços da energia, que limitará o aperto na renda real, a escassez contínua de oferta e o mercado de trabalho resiliente”, disse. A economista sênior do Reino Unido do Pantheon Gabriella Dickens disse à Sky News.

“Tudo dito, então, achamos que os preços das casas cairão cerca de 2% nos próximos seis meses e começarão a se recuperar em 2023, principalmente se o Banco da Inglaterra se recusar a aumentar a taxa bancária tão rapidamente quanto os investidores esperam atualmente. ” ela disse.

