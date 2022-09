Planos de greve ferroviária dos EUA ameaçam mais interrupções nos negócios — CMIO

Quase 115.000 trabalhadores podem deixar o trabalho, interrompendo o tráfego ferroviário de mercadorias e passageiros

Quase 115.000 trabalhadores ferroviários dos EUA estão prestes a entrar em greve na quinta-feira à meia-noite, fechando 40% do comércio de longa distância, depois que as negociações entre sindicatos ferroviários e transportadoras não deram frutos. Enquanto o fim do “esfriando” período não garante uma greve, dois dos 12 sindicatos de ferroviários ainda não chegaram a um acordo com o comitê de negociação do setor, e os outros 10 prometeram deixar o emprego se pelo menos um sindicato ficar sem contrato.

Uma greve custaria à economia dos EUA até US$ 2 bilhões por dia, de acordo com a Association of American Railroads (AAR). A Câmara de Comércio dos EUA está alertando para uma “desastre econômico nacional”, enquanto os números da indústria alertam que o impacto de uma greve dobraria a cada dia que continuasse. A economia dos EUA já está tensa por interrupções na cadeia de suprimentos decorrentes das paralisações do Covid-19, inflação recorde e custos de energia altíssimos.













O presidente Joe Biden está trabalhando com “outros meios de transporte” para tentar compensar a folga, mas a indústria de caminhões já estava com falta de 80.000 motoristas antes da greve, e a análise da AAR descobriu que seriam necessários mais 467.000 caminhões de longo curso para transportar a carga paralisada.

Um Conselho Presidencial de Emergência nomeado em julho recomendou um aumento salarial de 14% para os trabalhadores e benefícios mais fortes, mas os sindicatos dizem que não aceitarão nenhuma proposta que não mude o “brutal” políticas de atendimento que atualmente os obrigam a ser “de plantão” 90% do tempo.

“Se este contrato for apresentado aos nossos membros em sua forma atual, ele não será aprovado”. um porta-voz do sindicato disse à CNBC na segunda-feira.

Os trabalhadores estão revoltados. Eles querem movimento nas políticas de atendimento e não tenham medo de tirar um dia de folga ou férias sem o medo de rescisão.

As ferrovias insistem que o sistema é necessário para garantir mão de obra suficiente para operar e afirmam ter contratado agressivamente para aliviar a tensão, mas o Conselho de Transporte de Superfície dos EUA informou que as principais transportadoras reduziram suas fileiras em 29% nos últimos seis anos.

As transportadoras já estão se preparando para a greve, protegendo materiais perigosos e outras cargas sensíveis. A operadora de passageiros Amtrak cancelou todas as rotas de longa distância a partir de quinta-feira em preparação para a greve. Embora seus próprios funcionários não façam parte dos sindicatos envolvidos, 97% de seu atendimento opera em linhas de frete atendidas pelos sindicatos grevistas.

O serviço de passageiros no corredor nordeste, de Washington DC a Boston via Nova York, não será afetado.

Os ferroviários entraram em greve pela última vez em 1992. A paralisação durou dois dias antes da intervenção do Congresso, uma possibilidade que o governo Biden provavelmente espera evitar em um ano eleitoral de meio de mandato em que seu partido precisa de apoio sindical.