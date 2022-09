Zakharova: exceções às sanções para fertilizantes e alimentos russos não funcionam

“Em relação ao memorando entre a Rússia e a ONU sobre exportações de fertilizantes e produtos agrícolas nacionais, no momento não há resultados concretos […] As exceções — anunciadas pelos Estados Unidos e União Europeia [UE] — às sanções unilaterais para fertilizantes e alimentos não funcionam”, disse a representante a repórteres.

“De acordo com as informações que temos, apesar das afirmações do secretário-geral da ONU sobre a necessidade de alimentar os países pobres da África e da Ásia, os principais destinatários das cargas são os países que se qualificam como desenvolvidos [Espanha, Países Baixos, Itália, Coreia do Sul, Romênia, Alemanha, França, Grécia, Irlanda e Israel]”, denunciou Zakharova.

No dia 22 de julho, Rússia, Turquia e ONU assinaram um acordo para desbloquear a exportação de grãos e fertilizantes da Ucrânia. Representantes do governo ucraniano assinaram um documento semelhante com representantes de Ancara e da ONU. Além disso, a Rússia assinou um memorando com a ONU para contribuir com a exportação de fertilizantes e produtos agrícolas russos para os mercados internacionais.