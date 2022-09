Grande greve ferroviária dos EUA evitada – Biden – CMIO

A indústria ferroviária fez um acordo com os trabalhadores relaxando sua infame política de atendimento

A greve ferroviária que ameaçou fechar o tráfego de mercadorias nos EUA foi temporariamente evitada, anunciou o presidente dos EUA, Joe Biden, na quinta-feira. Um projeto de acordo pelos representantes da indústria e sindicatos alcançado após 20 horas de negociações será enviado aos trabalhadores para ratificação após várias semanas”.esfriando” período.

“Esses trabalhadores ferroviários receberão melhores salários, melhores condições de trabalho e paz de espírito em relação aos custos de saúde: todos suados”, gabou-se Biden, acrescentando que seus empregadores “será capaz de reter e recrutar mais trabalhadores para uma indústria que continuará a fazer parte da espinha dorsal da economia americana nas próximas décadas.”

Os trabalhadores sindicalizados receberão um aumento salarial de 24% no período de cinco anos de 2020 a 2024 e um pagamento retroativo pelos dois anos que já se passaram sob os termos provisórios do acordo. As ferrovias também concordaram em permitir folgas não remuneradas para consultas médicas e outras emergências que anteriormente vinham com grandes repercussões disciplinares.

Este “brutalA política de atendimento, que exigia que os trabalhadores estivessem de plantão 90% do tempo, estava no centro da disputa, e os sindicatos de resistência deixaram claro na quarta-feira que não concordariam com nenhum acordo sem concessões sobre o assunto. Os detalhes do acordo sobre a participação ainda não foram divulgados, no entanto.

Se os 115.000 trabalhadores da indústria deixassem o trabalho à meia-noite, como ameaçaram fazer se a indústria não atendesse às suas demandas, teria sido a primeira greve dos ferroviários em três décadas, e especialmente devastadora, dada a inflação em curso. e crises da cadeia de suprimentos nos EUA. O transporte ferroviário de carga transporta 40% da carga do país e, segundo algumas estimativas, uma greve ferroviária custaria ao país US$ 2 bilhões todos os dias. A greve também teria interrompido a transportadora de passageiros Amtrak, que fechou preventivamente suas linhas de longa distância na quarta-feira porque usam trilhos de propriedade e operados pelas transportadoras de carga.