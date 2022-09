A mídia informou sobre a próxima visita de Pelosi à Armênia

MOSCOU, 15 de setembro – RIA Novosti. A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, viajará para a Armênia esta semana e deve se reunir com o primeiro-ministro Nikol Pashinyan e outros funcionários, informa o Politico, citando fontes.

“A oradora Nancy Pelosi viajará para a Armênia neste fim de semana… Espera-se que ela se encontre com o primeiro-ministro Nikol Pashinyan em Yerevan… bem como outros funcionários do governo”, disse o jornal.

Note-se que Pelosi viajará para a Armênia com a congressista Jackie Speyer.

Na noite de terça-feira, as hostilidades eclodiram na fronteira armênio-azerbaijana, as partes se acusam de iniciar o agravamento. Yerevan afirmou que os militares do Azerbaijão bombardearam o território da Armênia usando artilharia e drones. As áreas na fronteira – Gegharkunik, Vayots Dzor, regiões de Syunik (conecta a Armênia com o Irã) foram bombardeadas. Esses territórios não têm nada a ver com Karabakh.

Baku afirmou que os militares armênios dispararam contra as posições das tropas do Azerbaijão na fronteira, houve um confronto. O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão acusou a Armênia de pretender interromper o processo de paz. Ambos os lados relataram baixas entre seus militares.

Pela manhã, as partes concordaram com um cessar-fogo. Como o chefe do comitê internacional do Conselho da Federação, Grigory Karasin, disse à RIA Novosti, uma trégua na fronteira entre Armênia e Azerbaijão foi alcançada graças aos esforços da Rússia, inclusive após uma conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan e o trabalho do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Segundo o senador, há muito trabalho a ser feito, já que Yerevan se candidatou ao CSTO.

Como disse anteriormente o secretário de imprensa da CSTO, Vladimir Zainetdinov, em 13 de setembro, foi realizada uma reunião de emergência do Conselho Permanente da CSTO, que expressou extrema preocupação com a situação na fronteira entre Armênia e Azerbaijão e considerou propostas para usar os mecanismos da CSTO para resolução. Na terça-feira, o Conselho de Segurança Coletiva da CSTO chegou a um acordo para enviar uma missão da organização à Armênia, chefiada pelo secretário-geral da organização , Stanislav Zas.