Índia busca expandir o comércio com a Rússia – embaixador — CMIO

As empresas indianas pretendem preencher a lacuna comercial deixada por seus concorrentes do Ocidente, diz Denis Alipov

Nova Délhi está explorando a possibilidade de aumentar a exportação de medicamentos, produtos agrícolas, eletrônicos e componentes automotivos para a Rússia, informou a RIA Novosti na quarta-feira, citando o embaixador russo na Índia Denis Alipov.

“À medida que os problemas associados à garantia de acordos mútuos e apoio logístico ao comércio são resolvidos, o interesse das empresas indianas pelos nichos vagos no mercado russo está crescendo”, disse. Alipov disse à RIA, observando que as empresas russas também têm demonstrado maior interesse na Índia.

De acordo com o embaixador russo, os lados estão explorando perspectivas para o desenvolvimento de cooperação de investimento em produtos farmacêuticos, depósitos de hidrocarbonetos e setor de diamantes. Alipov acrescentou que também está sendo considerada a cooperação na indústria de mineração, aviação civil e construção naval.

O diplomata disse anteriormente que o volume de negócios entre a Rússia e a Índia tem sido “aumentando sem precedentes”, atingindo mais de US$ 11 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com os US$ 13,6 bilhões de todo o ano de 2021. Os dois países pretendem aumentar o volume anual de comércio mútuo para US$ 30 bilhões até 2025, observou ele.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT