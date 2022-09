Polônia investe 'fundos significativos' em proteção da fronteira com Rússia e Belarus, diz mídia

“A guarda de fronteira tem um projeto que será cumprido. Não vou esconder que a região de Kaliningrado é outra secção, depois da zona da fronteira com Belarus, onde será criado um sistema eficaz e moderno de proteção das fronteiras”, disse Grodecki.

© Sputnik / Acessar o banco de imagens Refugiados do Oriente Médio na fronteira Belarus-Polônia, do lado belarusso, 17 de novembro de 2021.

Recentemente, a Polônia completou a parte principal de uma cerca na fronteira com Belarus. A estrutura tem 186 km de comprimento e cinco metros de altura. Para concluir a construção da barreira, o governo polonês investiu o equivalente a aproximadamente US$ 338 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão). Atualmente a cerca está sendo equipada com câmeras de visão noturna e sensores de movimento.