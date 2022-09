Estado dos EUA pondera usar método de execução não testado — CMIO

Alabama pode recorrer ao uso de hipóxia de nitrogênio em vez de injeção letal para executar uma sentença de morte, dizem as autoridades

O estado americano do Alabama pode usar um método de execução novo e não testado para aplicar a pena capital a um preso no final deste mês, disse um advogado a um tribunal na segunda-feira.

De acordo com James Houts, um vice-procurador-geral do estado, a hipóxia de nitrogênio pode ser usada para executar uma sentença de morte para Alan Eugene Miller, que foi condenado por matar três homens em um tiroteio no local de trabalho em 1999. A data de execução está marcada para 22 de setembro. por injeção letal.

A hipóxia de nitrogênio mata substituindo oxigênio por nitrogênio. O preso no corredor da morte pode ter que usar uma máscara ou um capuz de plástico, respirando nitrogênio e sucumbindo ao gás em poucos minutos sem sentir nenhuma dor. Este método é aprovado pelo Alabama e outros dois estados americanos para execuções, mas nunca foi usado.

A possibilidade de um novo método ser implantado surgiu em uma recente audiência no tribunal durante a qual Miller aparentemente tentou impedir que a punição fosse aplicada. O preso de 57 anos alegou que o agente penitenciário que deveria permitir que ele optasse por outro método de execução há quatro anos havia perdido a documentação relevante.













Neste documento, o condenado aparentemente escolheu esse método de execução pouco ortodoxo em vez de uma injeção letal tradicional por medo de agulhas. O escritório do procurador-geral do Alabama argumentou que não há evidências de que isso tenha acontecido.

De acordo com Houts, a decisão final sobre permitir o método não experimentado cabe ao comissário de correções John Hamm, com litígios sobre o assunto que provavelmente ocorrerão.

Houts também disse ao tribunal que as autoridades ofereceram a Miller uma máscara para o uso de nitrogênio, mas o condenado recusou. Além disso, o advogado de Miller indicou que sua equipe jurídica quer mais informações sobre a hipóxia de nitrogênio, acrescentando que eles não querem que seu cliente seja o sujeito de teste para o novo método.

Embora a hipóxia de nitrogênio seja considerada uma maneira humana de executar sentenças de morte, há um certo grau de incerteza em torno dela. Por exemplo, não está claro como os presos podem ser forçados a inalar o gás mortal, o que aconteceria se eles prendessem a respiração ou resistissem e como garantir que os guardas e visitantes estejam protegidos contra gases tóxicos.