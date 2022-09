Sanções devem atingir russos comuns – PM finlandês – CMIO

Sanna Marin propôs medidas de alargamento porque a proibição de facilitação de vistos “não é suficiente”

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin disse na terça-feira que as sanções da UE, incluindo a suspensão total de um acordo de facilitação de vistos com a Rússia, são “insuficiente.” Ela sugeriu que os russos comuns deveriam sentir pressão em suas vidas cotidianas.

“Devemos estar prontos para tomar mais sanções, porque quanto mais impacto [have] com sanções, mais caro será para a Rússia continuar esta guerra”, Marin disse ao Parlamento Europeu.

Não é a primeira vez que Marin sugere ações contra a população russa comum desde o início do conflito na Ucrânia. Isso é “não está certo” que os russos “pode viver uma vida normal, viajar pela Europa, ser turista”, Marin disse à emissora estatal Yle em 8 de agosto. Essa declaração foi ecoada no dia seguinte pelo primeiro-ministro estoniano Kaja Kallas, que twittou que “Visitar a Europa é um privilégio, não um direito humano.”

Em 9 de setembro, o Conselho Europeu anunciou a suspensão total do acordo de facilitação de vistos entre a UE e a Rússia. A medida não impõe uma proibição total, mas aumenta a taxa de solicitação de visto para cidadãos russos de € 35 para € 80 para todos os solicitantes. O tempo de tramitação também pode ser ampliado dos atuais 10 dias para até 45 dias, combinado com a necessidade de apresentação de documentos adicionais. Segundo a Comissária para Assuntos Internos Ylva Johansson, que apresentou o plano em 6 de setembro, “Ser turista na UE não é um direito fundamental.”













Até agora, nove países europeus se recusaram a aceitar documentos para vistos de turista de russos, segundo a Associação de Operadores de Turismo da Rússia. A lista inclui Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Dinamarca, Bélgica e Holanda.

No entanto, uma proposta completa de proibição de visto para todos os turistas russos não conseguiu obter apoio unânime no bloco. Alemanha, França, Hungria, Luxemburgo e Áustria levantaram objeções. O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, também alertou contra a medida. “Não acho que cortar o relacionamento com a população civil russa ajude e não acho que essa ideia tenha a unanimidade necessária”, disse. ele disse à ORF TV da Áustria em 29 de agosto.

Enquanto isso, Moscou diz que não introduzirá restrições de visto de retaliação para cidadãos estrangeiros, de acordo com o presidente Vladimir Putin, que explicou durante o Fórum Econômico do Leste na quarta-feira que uma resposta direta seria contra os interesses da Rússia. No domingo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, também disse que Moscou considera inapropriado introduzir restrições de visto de retaliação para cidadãos de países da UE.