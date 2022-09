Ativistas da liberdade de expressão defendem protestos anti-monarquia — CMIO

Ativistas britânicos da liberdade de expressão condenaram a polícia por prender vários desordeiros que interromperam eventos relacionados à morte da rainha Elizabeth II e à ascensão do rei Carlos III em todo o Reino Unido. Entre os alvos estava o desonrado príncipe Andrew, que recentemente se envolveu em um escândalo de abuso sexual.

A polícia de Oxford prendeu, mas depois “desprendido” um homem no domingo, depois que ele gritou “Quem o elegeu?” durante uma cerimônia de proclamação do novo rei. O homem foi levado em uma van da polícia e, embora tenha sido liberado posteriormente, a polícia de Thames Valley disse que ele ainda está “envolvendo-se conosco voluntariamente enquanto investigamos uma ofensa à ordem pública”, informou a BBC.

Na cidade escocesa de Edimburgo, um jovem e uma mulher foram presos e acusados ​​de violar a paz em dois incidentes separados no domingo e na segunda-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o homem ligando para o príncipe Andrew “um velho doente” enquanto o duque de York caminhava atrás do carro funerário da rainha em uma procissão fúnebre.

O homem foi empurrado por enlutados furiosos antes de ser preso. Falando a repórteres depois, ele disse que “Homens poderosos não deveriam ser autorizados a cometer crimes sexuais e se safarem disso.”

Associado do falecido pedófilo americano Jeffrey Epstein, o príncipe Andrew resolveu um processo civil em fevereiro no qual foi acusado de abusar sexualmente de um menor. O duque de York já havia sido destituído de seus patrocínios reais e títulos militares honorários após uma desastrosa entrevista à BBC em 2020, na qual ele negou ter conhecido sua suposta vítima, com quem havia sido fotografado.

Em Londres, um advogado foi informado pela polícia na segunda-feira que ele potencialmente prisão facial por “ofender pessoas” se ele escrevesse “Não é meu rei” em um cartaz de papel. Falando à ITV na terça-feira, o advogado disse este “precisamos permitir que as pessoas protestem pacificamente contra a adesão política de um monarca.”

Ruth Smeeth, executiva-chefe do Index on Censorship, descreveu esses incidentes como “profundamente preocupante”, dizendo à BBC que “Devemos nos proteger contra este evento ser usado, por acidente ou projeto, para corroer de alguma forma a liberdade de expressão que os cidadãos deste país desfrutam.”

Os policiais têm “dever de proteger o direito das pessoas de protestar tanto quanto elas têm o dever de facilitar o direito das pessoas de expressar apoio, tristeza ou prestar seus respeitos” A diretora do Big Brother Watch, Silkie Carlo, acrescentou.

Depois de passar a noite na Catedral de St. Giles em Edimburgo, o caixão da rainha será levado para Londres na terça-feira, e Elizabeth será sepultada no Castelo de Windsor após um funeral de Estado na próxima segunda-feira.