Ocidente considera armar a Ucrânia com armas mais potentes – FT — CMIO

Washington e seus aliados estão discutindo se devem fornecer caças para Kiev no futuro, informou o jornal.

Os EUA e seus aliados estão em negociações sobre o envio de armas mais avançadas à Ucrânia no futuro, incluindo aviões de combate, disse uma autoridade de defesa dos EUA, segundo o Financial Times.

Alguns dos aliados ocidentais de Kiev foram encorajados pela ofensiva bem-sucedida da semana passada contra a Rússia na região de Kharkov, informou o jornal britânico na terça-feira. Eles agora estão discutindo “As necessidades de longo prazo da Ucrânia” de acordo com a fonte anônima dos EUA. Alguns acreditam que seria apropriado enviar aviões de guerra para a Ucrânia no “médio a longo prazo”, disse a fonte, segundo a publicação.

As nações ocidentais se recusaram anteriormente a fornecer caças para a Ucrânia, citando o tempo que levaria para treinar pilotos ucranianos, problemas com a manutenção de sistemas avançados de armas no solo e um risco de escalada no conflito com a Rússia.













Kiev fez algum progresso nas negociações com a Eslováquia, ex-membro do Pacto de Varsóvia, que disse que poderia fornecer seus jatos mais antigos de fabricação soviética para reforçar a frota ucraniana. Os militares eslovacos aposentaram seus MiG-29 no final de agosto.

A ofensiva na região de Kharkov foi apontada por oficiais dos EUA como um grande sucesso para os militares ucranianos, que nos meses anteriores haviam sofrido várias derrotas no campo de batalha contra forças russas e aliadas de Moscou.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou na segunda-feira que as forças de Kiev “progresso significativo” depois de se beneficiar do apoio ocidental “em termos de garantir que a Ucrânia tenha em suas mãos o equipamento necessário para processar essa contra-ofensiva”.

As agências de inteligência ocidentais desempenharam um papel fundamental na preparação da operação ucraniana, de acordo com Mark Warner, presidente do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA.