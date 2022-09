Borrell compara sanções antirrussas a 'dieta' e espera que pressão do bloco permaneça

A UE não deve suspender as sanções que impôs à Rússia pelo conflito na Ucrânia, mesmo que não tenham efeito imediato, porque funcionam como uma “dieta” , disse o principal diplomata do bloco europeu, Josep Borrell, na terça-feira (13).

Falando em uma sessão plenária do Parlamento Europeu, o chefe das Relações Exteriores da UE comentou sobre os apelos dos Bálcãs Ocidentais a Bruxelas para que remova as restrições antirrussas , dizendo que é importante para a UE “fazer ressaltar que as sanções são eficazes”.

Na semana passada, o presidente sérvio Aleksandar Vucic previu que a Europa enfrentaria um inverno “polar” no próximo ano, em grande parte devido às sanções que o bloco impôs à Rússia, que afetam o setor de energia . Embora a Sérvia não faça parte da UE, as rotas de fornecimento de energia ao país passam por países que fazem, o que significa que a nação seria inevitavelmente prejudicada pelas restrições.

“Os diplomatas são treinados para falar com todos e, sem dúvida, há algumas coisas que precisamos discutir com o presidente da Rússia”, observou.

“Existem certas questões que não poderiam ser abordadas sem a participação ativa das autoridades russas”, reiterou, citando como outro exemplo o acordo mediado pela ONU e pela Turquia para desbloquear as exportações de grãos ucranianos através do mar Negro.

As sanções antirrussas afetaram fortemente a economia da UE, deixando-a às voltas com a inflação crescente e uma crise de energia causada em grande parte pela decisão do bloco de se desligar do petróleo russo, bem como pelo fechamento do gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1).