“Continuamos ouvindo que a UE está fazendo exigências e ultimatos à Sérvia, mas não vejo como você respondeu”, disse. ela disse. “O que exatamente estamos pedindo que não é nosso por direito, quais são as exigências irrealistas e maximalistas das quais você vive falando?”













O debate parlamentar ocorre depois que enviados especiais da UE, França e Alemanha visitaram Belgrado na semana passada, na sequência da visita de agosto do enviado dos EUA. Todos argumentaram que Belgrado deve absolutamente reconhecer Pristina como independente, embora cinco estados membros da UE ainda não o tenham feito.

Em um discurso televisionado à nação no sábado, Vucic afirmou que o Ocidente está se apoiando em Belgrado por causa do conflito na Ucrânia, com a Sérvia novamente sendo “danos colaterais nos conflitos das grandes potências”, mas jurou que nunca reconheceria Kosovo e “lutará pelo respeito ao direito internacional”.

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província declarou independência em 2008, com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados o reconheceram, Sérvia, Rússia, China e cerca de metade dos membros da ONU não o reconheceram.