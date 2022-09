MPEs pedem sanções ao Azerbaijão — CMIO

Bruxelas deve intervir urgentemente para parar o conflito entre Yerevan e Baku, disseram vários eurodeputados

A UE deve impor imediatamente sanções contra o Azerbaijão e parar de comprar gás de Baku, disse o eurodeputado francês François-Xavier Bellamy ao Parlamento da UE na terça-feira. Ele foi acompanhado por vários outros legisladores que pediram a medida depois que a Armênia relatou a morte de dezenas de seus soldados nos últimos confrontos na fronteira.

“Se agirmos agora, podemos parar esta guerra” Bellamy disse em um discurso inflamado quando ele explodiu os ataques de Baku na Armênia como “agressão criminosa” e instou a UE a preparar sanções, bem como a exigir uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Alertou que a segurança da Europa será “diretamente ameaçado” pelo conflito.

Bellamy foi acompanhado por vários outros eurodeputados que também exigiram que Bruxelas tomasse medidas rápidas contra Baku.

A chefe da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Sul do Cáucaso, Marina Kaljurand, chamado sobre a comunidade internacional e a UE em particular, para atender ao que ela chamou de “uso inaceitável da força” pelo Azerbaijão com “uma resposta inequívoca”.

O deputado Loucas Fourlas, membro do grupo de amizade do Parlamento da UE com a Arménia, incitado o principal diplomata da UE, Josep Borrell, para intervir para impedir o que ele chamou de Baku’s “ataques brutais”.













As palavras dos eurodeputados vieram quando o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse que pelo menos 49 soldados armênios foram mortos nos últimos confrontos na fronteira.

O Azerbaijão alegou que suas forças estavam respondendo a “provocações em grande escala” pelos militares da Armênia, que disse que plantaram minas e atiraram em posições militares do Azerbaijão, o que Pashinyan negou.

Baku também disse que seus militares sofreram baixas, mas não forneceu um número exato. Na terça-feira, Moscou pediu a ambos os lados que se abstenham de mais escalada e exerçam moderação.

As tensões entre os vizinhos são altas na região há muito disputada de Nagorno-Karabakh. Ambos os países reivindicaram soberania sobre a região desde o início dos anos 1990. É uma parte de jure do Azerbaijão, mas é habitada principalmente por armênios étnicos.

Em 2020, a Armênia e o Azerbaijão travaram uma guerra de 44 dias pelo Nagorno-Karabakh, que viu as tropas do Azerbaijão capturar algumas áreas anteriormente ocupadas por forças étnicas armênias. A região também viu outro surto em agosto, quando Baku exigiu a “desmilitarização” de Nargorno-Karabakh.