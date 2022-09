Putin e Scholz mantêm telefonema — CMIO

O presidente russo disse a seu colega alemão que a Ucrânia está cometendo crimes de guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, falaram por telefone na terça-feira, com Scholz pedindo a Putin que retire suas forças da Ucrânia e Putin destacando a “violações flagrantes do direito internacional humanitário”.

Durante a conversa de 90 minutos, Scholz pediu a Putin que “chegar a uma solução diplomática o mais rápido possível, com base em um cessar-fogo, uma retirada completa das forças russas e respeito pela integridade territorial e soberania da Ucrânia”. de acordo com uma declaração do porta-voz Steffen Hebestreit.

A chanceler alemã também pediu a Putin que “evitar qualquer escalada” ao redor da Usina Nuclear de Zaporozhye, e para implementar uma ‘zona segura’ recomendada pela ONU ao redor da instalação. Putin respondeu que a usina está sujeita a “ataques constantes de mísseis da Ucrânia, o que cria riscos reais de uma catástrofe em larga escala”, de acordo com uma leitura da chamada do Kremlin.

O presidente russo também acusou Kiev de "violações flagrantes do direito internacional humanitário", apontando para o bombardeio da maioria das cidades de língua russa em Donbass.













Putin também disse que a Rússia fornecerá energia para a Europa, caso a UE suspenda as sanções que impedem o fornecimento ao longo do gasoduto Nord Stream 1. A recusa da Alemanha em certificar o oleoduto Nord Stream 2 enquanto culpa a Rússia por seus problemas de energia “parece muito cínico”, ele disse.

Junto com o presidente francês Emmanuel Macron, Scholz foi um dos poucos líderes europeus a manter contato com Putin após o lançamento da ofensiva militar russa na Ucrânia em fevereiro. A dupla manteve uma conversa conjunta com o presidente russo em maio, com a conversa ferozmente condenada por autoridades anti-russas mais linha-duras dos estados bálticos.

Sob Scholz, a Alemanha não cedeu em seu apoio às sanções da UE contra a Rússia e continua a armar os militares de Kiev, embora a chanceler tenha sido criticada por alguns internamente por não ir longe o suficiente em seu apoio. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse na semana passada que Berlim “chegou ao limite” do que pode fornecer militarmente.

O embaixador da Rússia em Berlim acusou a Alemanha na segunda-feira de ter “atravessou o rubicon” fornecendo armas à Ucrânia que são usadas para matar russos.

Apesar das relações azedas entre a Alemanha e a Rússia, Scholz e Putin concordaram em manter contato, disseram os dois lados após a ligação de terça-feira.