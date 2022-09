EUA ponderam sanções à China para ‘deter invasão de Taiwan’ – Reuters – CMIO

Taipei está simultaneamente pressionando a UE para pressionar Pequim, de acordo com a agência de notícias

O governo dos EUA está considerando a possibilidade de impor sanções adicionais à China para impedir uma invasão de Taiwan, informou a Reuters.

A agência de notícias observou que Taipei está fazendo lobby nos Estados Unidos e na Europa em meio às crescentes tensões entre Pequim e a ilha.

A Casa Branca é “considerando opções para um pacote de sanções” sobre a China devido a temores entre autoridades taiwanesas e ocidentais de que Pequim esteja se preparando para lançar um “invasão” para se reunificar com a ilha pela força, de acordo com fontes não identificadas citadas pela Reuters.

Embora as fontes tenham fornecido poucos detalhes sobre as medidas em consideração, elas disseram que Taiwan está pressionando as autoridades americanas e europeias a impor penalidades, embora ambos os esforços de lobby sejam “na fase inicial”.

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram nos últimos meses, em grande parte desencadeadas por uma visita a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, em agosto, seguida por viagens semelhantes de autoridades de nível inferior. A China respondeu com grandes exercícios militares no ar e nas águas ao redor da ilha, incluindo um exercício para organizar uma “bloqueio.”













Enquanto a Casa Branca está considerando novas medidas contra a China para “dissuadir” um ataque a Taiwan, o presidente dos EUA, Joe Biden, questionou anteriormente se as penalidades econômicas são eficazes para esse fim, declarando em março que “sanções nunca detêm”.

Washington preparou várias rodadas de sanções visando “dissuadir” O ataque da Rússia à Ucrânia, mas depois que Moscou enviou tropas para o país vizinho disse que a campanha de sanções sem precedentes sempre foi projetada para “aleijado” A economia da Rússia. Os EUA também mantêm duras medidas restritivas contra Irã, Cuba, Coreia do Norte e outros estados para “dissuadir” o que frequentemente considera “maligno” comportamentos.

Os Estados Unidos impuseram penalidades econômicas à China no passado, com o governo Donald Trump proibindo transações com algumas empresas chinesas – em alguns casos forçando empresas americanas a se desfazerem delas – enquanto buscavam uma guerra comercial de baixo nível com Pequim.













O presidente Biden manteve amplamente as políticas de Trump em relação à China, repetidamente apelidando-a de principal concorrente dos Estados Unidos e enviando navios de guerra americanos pelo disputado Estreito de Taiwan quase mensalmente.

Pequim considera Taiwan parte de seu próprio território e, embora tenha negado as alegações de um ataque iminente, reivindicou o direito de recuperar a ilha pela força, se necessário. Poucos países reconhecem formalmente Taiwan como um país independente; os Estados Unidos não estão entre eles, apesar de organizarem visitas ‘informais’ de funcionários e aprovarem várias rodadas de vendas de armas à ilha ao longo dos anos.