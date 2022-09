UE busca € 140 bilhões para driblar crise de energia, anuncia Comissão Europeia

Nesta quarta-feira (14), a Comissão Europeia delineou um orçamento para levantarpara lidar com a crise de energia que aumentou a perspectiva de racionamento de combustível no inverno, insolvências corporativas e recessão econômica.

Segundo a presidente do Executivo da UE, Ursula von der Leyen , o plano deve arrecadar esse orçamento para apoiar famílias e empresas de todos os 27 Estados-membros do bloco.

Para estancar a crise lançada pelas sanções europeias contra a Rússia, que fizeram Moscou reduzir o envio de gás e petróleo, os governos europeus responderam com medidas que vão desde limitar os preços das contas de eletricidade e gás do consumidor até oferecer crédito e garantias para evitar que os fornecedores de energia entrem em colapso sob o peso das demandas colaterais.

Ao mesmo tempo, von der Leyen revelou planos para limitar as receitas dos geradores de eletricidade que ganharam com o aumento dos preços da energia, mas não dependem do gás caro. Ela também esboçou um planejamento para forçar as empresas de combustíveis fósseis a compartilharem os lucros inesperados das vendas de energia.