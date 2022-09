Advogado de impeachment de Clinton morre aos 76 anos — CMIO

Ken Starr investigou alegações de má conduta contra o ex-presidente, incluindo um escândalo sexual infame

Ken Starr, o advogado que liderou as principais investigações sobre o ex-presidente Bill Clinton, que acabou levando ao seu impeachment, morreu aos 76 anos, segundo sua família.

Starr faleceu na terça-feira no Baylor St. Luke’s Medical Center em Houston, Texas, após “complicações da cirurgia”, parentes disseram em um comunicado, que destacou sua longa carreira como advogado, juiz e educador.

O advogado é mais conhecido por seu papel investigando os Clintons, nomeado pela primeira vez como advogado independente em 1994 para investigar investimentos imobiliários questionáveis ​​feitos por Bill e Hillary Clinton durante o mandato do primeiro como governador do Arkansas, apelidado de ‘Escândalo Whitewater’. Essa investigação mais tarde se ampliou para várias outras áreas, incluindo o caso extraconjugal de Clinton com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky, de 24 anos, bem como a misteriosa morte do vice-conselheiro da Casa Branca Vince Foster, que acabou sendo condenado por ter cometido suicídio no Forte da Virgínia. Parque Márcio.













Essas investigações culminariam no ‘Relatório Starr’, emitido em setembro de 1998, que delineava um total de 11 crimes passíveis de impeachment de Clinton, entre eles perjúrio, abuso de poder, adulteração de testemunhas e obstrução da justiça, todos relacionados ao O caso Lewinsky e a conduta do presidente durante o escândalo.

As alegações feitas no relatório resultaram no impeachment de Clinton em 1998, embora os legisladores tenham optado por trazer apenas dois artigos por mentir sob juramento e obstrução da justiça. O presidente foi posteriormente absolvido de ambas as acusações após um julgamento no Senado, o que significa que ele não foi removido do cargo.

Lewinsky ponderou sobre a morte do advogado em um post no Twitter, dizendo “meus pensamentos sobre Ken Starr trazem sentimentos complicados… mas o mais importante é que imagino que seja uma perda dolorosa para aqueles que o amam.”

como tenho certeza que muitos podem entender, meus pensamentos sobre ken starr trazem sentimentos complicados… mas o mais importante, é que eu imagino que é uma perda dolorosa para aqueles que o amam. — Monica Lewinsky (ela/ela) (@MonicaLewinsky) 13 de setembro de 2022

Mais tarde na vida, Starr também ganhou as manchetes depois de servir na equipe de defesa do ex-presidente Donald Trump durante seu próprio julgamento de impeachment em 2020, quando foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso após supostamente pressionar o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em uma investigação fraudulenta. contra o rival eleitoral de Trump na época, Joe Biden. Como Clinton, no entanto, Trump foi absolvido pelo Senado e completou seu mandato – apesar de um segundo esforço de impeachment igualmente malsucedido lançado em 2021.