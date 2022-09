Noruega ‘cética’ sobre o teto do preço do gás da UE – PM – CMIO

A medida para limitar o custo do combustível não resolverá a escassez de energia do bloco, alerta Oslo

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, expressou dúvidas na segunda-feira sobre um possível teto de preço para as importações de gás natural proposto pela maioria dos estados membros da UE.

“Abordamos as discussões com espírito aberto, mas somos céticos em relação a um preço máximo do gás”, ele disse em um comunicado após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O PM elaborou que “Um preço máximo não muda a questão fundamental de que há escassez de gás na Europa.”

Ministros de energia da UE se reuniram na sexta-feira em Bruxelas para discutir medidas urgentes em todo o bloco, incluindo um teto de preço do gás importado da Rússia, para combater a disparada dos preços da energia. Ao mesmo tempo, vários estados membros, incluindo a Itália, pediram um teto de preço para todo o gás comprado pelos estados da UE, incluindo gás natural liquefeito (GNL) dos EUA e Catar e gás natural da Noruega.

A Noruega, não membro da UE, que se beneficiou da queda no fornecimento russo à UE, vinha indicando que estaria potencialmente aberta a um teto de preço e um acordo de gás de longo prazo para ajudar seus parceiros europeus.

No entanto, no fim de semana, Gahr Store, que afirmou anteriormente que “A Noruega não está fechando as portas para tal discussão”, reiterou que não é o governo norueguês que pode oferecer diretamente à Europa um preço máximo do gás. “Digo aos meus colegas europeus que não sou eu quem vende o gás. As licenças são dadas para empresas que pagam um imposto alto e depois são elas que vendem”, disse. ele explicou ao jornal norueguês VG.

A Noruega substituiu recentemente a Rússia como principal fornecedor de gás da Europa, com um salto de 8% nas entregas.

