'Brincadeira de pega-pega': EUA parecem perder corrida tecnológica para a China, dizem especialistas

De acordo com Eric Shcmidt, presidente do Projeto Especial de Competitividade (SCSP, sigla em inglês), uma iniciativa que busca fortalecer a competitividade de longo prazo dos Estados Unidos, e Yll Bajraktari, chefe executivo da SPCP, fica claro que “os EUA estão competindo com a China pelo domínio tecnológico, mas, apesar de uma onda de progressos tecnológicos nos últimos três anos, Washington tem brincado de pega-pega.”