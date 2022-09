Pacote suspeito explode em campus universitário — CMIO

Um pacote suspeito encontrado na Northeastern University em Boston explodiu no campus, ferindo um funcionário da escola. O FBI está participando de uma investigação, enquanto os oficiais determinam como o pacote acabou nas dependências da escola e a causa exata da explosão.

Um pacote entregue no Holmes Hall da universidade explodiu quando um funcionário de 45 anos tentou abri-lo na noite de terça-feira, disse o superintendente da polícia de Boston, Felipe Colon, a repórteres durante uma entrevista coletiva. De acordo com um porta-voz da escola, o funcionário sofreu “ferimentos leves e está sendo tratado”.

Aplicação da lei notado que a explosão ocorreu por volta das 19h15, hora local, e pediu aos membros da comunidade que “cauteloso” e para “denunciar quaisquer pacotes suspeitos” eles podem ver na área.













O aparente susto de bomba desencadeou uma evacuação do prédio, enquanto o esquadrão antibombas da Polícia de Boston foi chamado para limpar o salão. Os motivos do indivíduo que colocou o pacote no Holmes Hall ainda são desconhecidos pelas autoridades, que continuam investigando. A Divisão de Boston do FBI está auxiliando na investigação, disse um porta-voz da agência à CNN.

Nenhum suspeito foi identificado publicamente e nenhuma prisão foi feita.

O próprio departamento de polícia da universidade disse que a área em questão é “atualmente contido” em um tuitar por volta das 22h, várias horas depois que a explosão foi relatada pela primeira vez, enquanto o chefe do departamento, Michael Davis, enfatizou mais tarde que o campus está “seguro.”

De acordo com o Boston Herald, um segundo “pacote suspeito” foi descoberto, mas depois “tornou-se seguro” pelo esquadrão antibomba da polícia, enquanto um “dispositivo suspeito” também foi encontrado perto do Museu de Belas Artes da cidade, localizado perto da universidade, informou uma afiliada da NBC de Boston.