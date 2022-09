Indonésia quer importar petróleo russo – FT — CMIO

A Indonésia está considerando se juntar à Índia e à China na compra de petróleo russo com desconto para compensar o aumento da pressão do aumento dos custos de energia, informou o Financial Times na segunda-feira.

“Sempre monitoramos todas as opções. Se houver o país (e) eles dão um preço melhor, é claro”, O presidente Joko Widodo disse em entrevista ao FT quando lhe perguntaram se a Indonésia compraria petróleo da Rússia.

A Indonésia teria recebido petróleo russo com um desconto de 30%, com a petrolífera estatal Pertamina dizendo que estava revisando os riscos envolvidos. As potenciais compras de petróleo russo a preços acima de um teto acordado pelos países do G7 podem sujeitar Jacarta a sanções dos EUA.

O governo indonésio tem enfrentado um descontentamento generalizado com os preços crescentes do combustível e de outros produtos básicos. A taxa de inflação anual na principal economia do Sudeste Asiático atingiu 4,69% em agosto, acima da meta do banco central de 2%-4%.

