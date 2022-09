UE prestes a enfrentar a ‘realidade’ sobre as sanções da Rússia – Hungria – CMIO

O bloco pode repensar as restrições a Moscou no outono, diz o secretário de Estado para Relações Exteriores

A UE revisará as sanções à Rússia e poderá suspender algumas delas já neste outono, prevê o secretário de Estado húngaro de Relações Exteriores e Comércio, Tamas Menczer.

As restrições impostas ao comércio russo para puni-lo por atacar a Ucrânia não conseguiram mudar o comportamento de Moscou e, na verdade, a recompensaram com aumento de receita, depois de desencadearem um aumento nos preços da energia, disse o parlamentar durante uma aparição na TV M1 na terça-feira. Enquanto isso, os países europeus que impuseram as sanções estão enfrentando escassez de energia.

“A realidade bate à porta de todos os países”, Menczer, explicando por que acredita que as sanções serão levantadas mais cedo ou mais tarde. Os Estados-Membros devem rever as suas políticas de sanções no final do outono.

O parlamentar húngaro confirmou que seu país, que critica a iniciativa da UE de dissociar a economia do bloco da energia russa, se opõe à ideia de introduzir um teto de preço para o gás comprado de nações estrangeiras. Ele chamou a proposta de absurda e impraticável, citando as promessas de Moscou de cortar o fornecimento aos clientes que tentam ditar o preço.

A Comissão Européia supostamente recuou no teto do preço do gás e está atualmente trabalhando em um mecanismo para tributar os lucros inesperados das empresas de energia. Bruxelas também está pedindo às nações da UE que imponham várias medidas de economia de energia para se preparar melhor para o pico de consumo durante o inverno.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UE ‘perdedora’ no conflito na Ucrânia – funcionário húngaro

Na semana passada, o presidente do Parlamento húngaro, Laszlo Kover, afirmou que a UE é o “perdedor” no conflito na Ucrânia devido aos danos econômicos causados ​​pelas sanções.