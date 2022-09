Pentágono sofrerá perda de US$ 110 bi devido à inflação recorde

Em um relatório publicado nesta terça-feira (13) estima-se que o Pentágono sofrerá uma perda no poder de compra de US$ 110 bilhões (R$ 571 bilhões) devido à inflação recorde.

O documento também adverte que isso “vem em um momento perigoso“, já que os EUA enfrentam desafios da China e ainda sofrem com as consequências da COVID-19, bem como com problemas nas cadeias de suprimentos e mão de obra. A crise também coincide com a operação russa na Ucrânia, um país que Washington provê com armas e outra ajuda.