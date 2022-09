Pashinyan disse estar pronto para tomar decisões difíceis em prol da paz

YEREVAN, 14 de setembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse estar pronto para tomar decisões difíceis para estabelecer a paz no país.

“Estou pronto para tomar decisões difíceis para garantir segurança, estabilidade e paz a longo prazo”, disse Pashinyan na quarta-feira durante a Hora do Governo no Parlamento.

Segundo o primeiro-ministro, por causa disso, muitos podem criticá-lo, acusá-lo de traição, exigir o afastamento do poder.

“Mas se esta decisão fornecer à Armênia um território de 29,8 mil quilômetros quadrados (o território da RSS da Armênia – ed.) paz e segurança de longo prazo, vou assiná-la e não estou interessado no que acontecerá comigo mais tarde “, disse Pashinyan.

Ele também acrescentou que Yerevan está pronto para reconhecer a integridade territorial do Azerbaijão somente se as tropas do Azerbaijão deixarem o território da república.