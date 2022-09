É improvável que a UE limite o preço do gás russo – Guardian – CMIO

Bruxelas está considerando um imposto inesperado sobre os lucros ‘excedentes’ das empresas de energia

A Comissão Europeia está recuando da imposição de um teto de preço ao gás natural russo, informou o The Guardian na terça-feira, citando um documento vazado. Em vez disso, o braço executivo da UE está avançando com impostos inesperados sobre as empresas de energia “excedente” lucros, disse o jornal.

Um projeto de regulamento sobre a “ferramenta de emergência elétrica” visto pela agência de notícias supostamente não contém um teto de preço para o gás russo nem para o gás importado. Isso ocorre quando os estados membros da UE não chegaram a um acordo sobre a questão na semana passada.

De acordo com o documento, Bruxelas deverá cobrar impostos inesperados sobre os altos lucros das empresas de combustíveis fósseis, com um teto separado sobre as receitas dos produtores de eletricidade de baixo carbono. A comissão estima que haverá um aumento de cinco vezes nos lucros de petróleo, gás e carvão para as empresas em 2022. “excedente” e “inesperado” os lucros não resultam de quaisquer escolhas econômicas ou de investimento, ressaltou.

Espera-se que o plano seja divulgado na quarta-feira durante o discurso anual da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, sobre o estado do sindicato. O texto final ainda pode mudar, observa o The Guardian.

Os estados membros da UE que recebem grandes quantidades de gás da Rússia, incluindo Alemanha, Hungria, Eslováquia e Áustria, se opuseram à ideia de um teto para os preços do gás russo. Outros países, incluindo França e Polônia, alegam que os tetos dos preços da gasolina ofereceriam alívio às famílias e indústrias, que foram forçadas a reduzir a produção devido à disparada dos preços. A Holanda e a Dinamarca estão cautelosas com qualquer teto de preço, alertando que isso pode colocar em risco a segurança energética da Europa no inverno, deixando os países lutando para atrair suprimentos no mercado global competitivo de preços de gás natural liquefeito.

