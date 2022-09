Dezenas de funcionários do rei Carlos III enfrentam redundância – Guardian – CMIO

Funcionários da antiga residência do monarca teriam recebido avisos durante um serviço religioso para a rainha

Enquanto eventos memoriais estavam sendo realizados para a rainha Elizabeth II, dezenas de funcionários do rei Charles foram notificados de que poderiam estar prestes a perder seus empregos, informou o Guardian na terça-feira.

Segundo o jornal, secretários privados, o escritório de finanças, a equipe de comunicação e funcionários domésticos – até 100 funcionários no total – descobriram que seus empregos estavam em risco na segunda-feira, durante um serviço de ação de graças para a rainha na Catedral de St Giles. em Edimburgo.

“Todos estão absolutamente lívidos, incluindo secretários particulares e a equipe sênior. Todos os funcionários estão trabalhando até tarde todas as noites desde quinta-feira, para serem atendidos. As pessoas ficaram visivelmente abaladas com isso,“, disse uma fonte.

O secretário particular do monarca, Sir Clive Alderton, quebrou o “notícias inquietantes” sobre os próximos despedimentos numa carta aos funcionários, vista pelo jornal. Ele explicou que, enquanto o novo monarca se prepara para mudar seu escritório de sua antiga residência oficial, Clarence House, para o Palácio de Buckingham, o trabalho daqueles funcionários que costumavam apoiar os interesses pessoais do ex-príncipe de Gales, antigas atividades e operações domésticas “não será mais necessário”.

Deixou claro que alguns membros do pessoal que prestam “apoio e aconselhamento direto, próximo e pessoal” a Carlos III e sua esposa Camilla, manteriam seus empregos.

Um porta-voz da Clarence House, citado pelo The Guardian, disse que, embora alguns despedimentos “será inevitável”, a casa real está trabalhando com urgência “identificar funções alternativas para o maior número de funcionários.”

À medida que Carlos III está se acostumando com seus deveres, detalhes estão surgindo sobre seu personagem. Seus assessores, citados pela Reuters, o descrevem como uma pessoa divertida com um “senso de humor perverso” mas também irascíveis e exigentes.

Na terça-feira, ao assinar um livro de visitas na Irlanda do Norte, ele perdeu a paciência devido a uma caneta vazando dizendo “Eu não posso suportar essa maldita coisa… toda vez que fede.”

Antes disso, durante um Conselho de Adesão no sábado, Carlos III parecia irritado por um tinteiro enquanto assinava documentos, e gesticulava ativamente até que um ajudante o levasse.