Preços dos alimentos no Reino Unido disparam — CMIO

As contas médias anuais de supermercado na Grã-Bretanha devem aumentar em £ 572 por família, de acordo com um estudo

A crise do custo de vida na Grã-Bretanha está piorando, com a inflação de alimentos atingindo o nível mais alto desde a crise financeira de 2008. Os custos de mantimentos subiram 12,4% no ano que antecedeu agosto, informou a empresa de pesquisa de mercado Kantar na terça-feira.

“O número mais recente significa que a conta anual média de supermercado passará de £ 4.610 (US $ 5.410) para £ 5.181 (US $ 6.080) se os consumidores não fizerem alterações no que compram e como compram para reduzir custos”, disse. o relatório afirmou.

O aumento acentuado elevará a conta familiar média anual em £ 572 (US $ 670), em um momento em que as famílias sem dinheiro já estão tentando lidar com as contas de energia crescentes.

“Parece que não há fim à vista para a inflação de alimentos, pois a taxa em que os preços de alimentos e bebidas estão aumentando continua a acelerar”, Fraser McKevitt, chefe de varejo e percepção do consumidor da Kantar, disse.

Leite, manteiga e ração para cães estão entre os bens mais afetados pela inflação, com os preços subindo 31%, 25% e 29%, respectivamente, nas quatro semanas até 4 de setembro em relação ao ano anterior.

“Em um setor altamente competitivo, os supermercados estão reagindo para garantir que eles reconheçam os desafios que os consumidores enfrentam e ofereçam o melhor valor, principalmente expandindo suas gamas de etiquetas próprias”. observou McKevitt.

Isso ocorre quando os compradores são forçados a mudar para lojas de descontos e comprar mais produtos de marca própria do que os de marca. De acordo com o relatório, as vendas dos produtos de marca própria mais baratos aumentaram 33% em comparação com o ano passado.

