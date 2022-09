Agenda da reunião Putin-Xi revelada — CMIO

Os líderes abordarão a crise na Ucrânia e as tensões em Taiwan durante sua reunião no Uzbequistão, disse o Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, discutirão o conflito na Ucrânia em profundidade, bem como a questão de Taiwan, quando se encontrarem no Uzbequistão no final desta semana, disse o assessor presidencial Yury Ushakov nesta terça-feira. Os dois líderes manterão conversas paralelas à cúpula da Organização de Cooperação de Xangai na cidade de Samarcanda em 15 de setembro.

“Dada a atual situação internacional, esta reunião, é claro, tem uma importância especial”, Ushakov disse, acrescentando que os líderes abordarão “a agenda bilateral, bem como os principais tópicos regionais e internacionais”.

Uma questão que deve se destacar durante a reunião é o conflito na Ucrânia, com o representante do Kremlin sinalizando que Putin e Xi discutiriam o assunto em profundidade.

Ushakov também observou que Pequim vem adotando políticas muito equilibradas sobre esta questão, acrescentando que Pequim “afirma claramente que entende as razões que forçaram a Rússia a lançar a operação militar especial” contra Kiev no final de fevereiro.

O assessor presidencial disse ainda que as conversas entre os dois líderes seriam um “contato pessoal há muito esperado”, considerando que seu último encontro ocorreu no início de fevereiro, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Dadas as atuais relações calorosas entre Moscou e Pequim, Ushakov espera que os lados “avaliar positivamente” sua parceria estratégica bilateral, que alcançou novos patamares à medida que os dois países defendem o desenvolvimento de uma ordem mundial multipolar.













Putin e XI também devem discutir a questão de Taiwan, com base na recente reunião do líder russo com Li Zhanshu, presidente do Congresso Nacional do Povo Chinês, durante um fórum econômico na cidade de Vladivostok, no leste da Rússia. As tensões em torno da ilha autogovernada vêm aumentando desde que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taipei no início de agosto, atraindo a ira de Pequim.

Enquanto isso, Ushakov disse que China e Rússia não pretendem assinar nenhum documento após as negociações, afirmando que isso é apenas “uma reunião de trabalho dos líderes”, que ainda é muito importante.

A cúpula em Samarcanda contará com a presença de vários funcionários de alto escalão e chefes de Estado, incluindo o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que supostamente pretende oferecer seus serviços de mediação para interromper as hostilidades na Ucrânia.