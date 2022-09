China: Xangai cancela quase 600 voos devido ao tufão Muifa, diz mídia

“Devido ao tufão Muifa, a capacidade dos aeroportos de Pudong e Hongqiao em Xangai diminuiu significativamente. Todos os voos de passageiros do aeroporto de Pudong, a partir das 17h00 na hora local [06h00 no horário de Brasília], e do aeroporto de Hongqiao, a partir das 17h30 na hora local [06h30 no horário de Brasília], serão cancelados”, disse a autoridade aeroportuária de Xangai na rede social chinesa Weibo.

O centro do tufão está localizado a cerca de 185 quilômetros a sudeste do condado de Xiangshan, na província oriental de Zhejiang. A velocidade máxima do vento chega a 173 km/h . A expectativa é de que o tufão se mova na direção noroeste a uma velocidade entre 19 km/h e 24 km/h e se aproxime da costa da província de Zhejiang na noite desta quarta-feira (14) à noite antes de seguir em direção a Xangai.

O nome Muifa tem sido usado para tufões que se formam no oeste do oceano Pacífico. Em 2011, um tufão Muifa aproximou-se de vários países da região, incluindo Japão, Coreia do Sul, China e Filipinas, e matou pelo menos 20 pessoas, causando danos no valor de cerca de US$ 480 milhões (cerca de R$ 2,48 bilhões).