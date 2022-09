Mulher com ‘arma de brinquedo’ recebe milhares do banco — CMIO

Uma cliente fez reféns em um banco de Beirute alegando que precisava de seus fundos congelados de volta

Uma mulher libanesa, com uma arma que ela alegou ser um brinquedo, fez reféns em uma agência do banco Blom no centro de Beirute na quarta-feira, exigindo retirar seu próprio dinheiro de uma conta congelada. É a segunda situação de refém em menos de dois meses, já que a crise bancária do país deixou muitas pessoas sem acesso ao seu próprio dinheiro.

Devido à escassez de moeda estrangeira, os bancos estão se recusando a emitir dinheiro dos depósitos dos cidadãos em moeda ‘forte’, oferecendo aos clientes libras libanesas a uma taxa significativamente menor do que as taxas do ‘mercado negro’.

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas invadindo o banco. Uma mulher, mais tarde identificada como Sali Hafiz, é vista sacando uma arma e fazendo reféns. Testemunhas, incluindo um fotógrafo da AFP, afirmaram que Hafiz e outros intrusos também jogaram gasolina e ameaçaram incendiar o banco.

BEIRUTE: Vídeo de outro banco – situação de refém hoje, quando a cidadã Sally Hafez ameaçou funcionários do banco com pistola falsa para sacar seu próprio dinheiro para tratar sua irmã com câncer. Ela teria recebido US $ 13.000: pic.twitter.com/2aIOnSXxo7 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 14 de setembro de 2022

Hafiz transmitiu ao vivo parte do ataque. No vídeo ela alegou que não ia “matar alguém ou incendiar o lugar” e estava no banco para defender seus direitos e ajudar sua irmã moribunda.













Enquanto vários participantes do ataque foram detidos pela polícia no local, Hafiz conseguiu escapar. Em uma entrevista ao canal de TV Al-Jadeed após o incidente, ela confirmou que conseguiu sacar US$ 12.000 e 1.000 libras libanesas de seu depósito total de US$ 20.000. A jovem de 28 anos também revelou que a arma que usou era um brinquedo de plástico que pertencia ao seu sobrinho.

Uma hora depois de invadir o banco, Hafiz usou o Facebook para dizer que já estava no aeroporto. “Todo o estado está na minha casa enquanto estou no aeroporto. Vejo todos vocês em Istambul!” ela escreveu. De acordo com relatos não confirmados, ela foi presa logo após postar a mensagem.

Uma fonte da associação Depositors Outcry disse à Reuters que o grupo assumiu a responsabilidade pelo incidente.

Em agosto, um homem que mantinha funcionários de outro banco de Beirute como reféns por várias horas para garantir US$ 35.000 de suas economias foi libertado sem acusações depois que o banco retirou as acusações.