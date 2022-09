ONU pede que Moscou e Kiev permitam exportações de fertilizantes – FT – CMIO

O acordo para permitir embarques pelo Mar Negro pode aliviar os preços e evitar uma crise alimentar

A ONU está realizando “urgente” negociações com a Rússia e a Ucrânia para garantir um acordo sobre as exportações de produtos químicos através do Mar Negro em uma tentativa de evitar uma crise alimentar global, informou o Financial Times na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com o veículo, diplomatas da ONU estão conversando com Moscou e Kiev sobre a reabertura de um oleoduto para transportar amônia da Rússia para o porto de Yuzhny, no Mar Negro, na Ucrânia (renomeado “Pivdennyi”) e para os mercados globais.

A amônia é um ingrediente chave na produção de fertilizantes, com a Rússia respondendo por 20% das exportações globais. Um importante oleoduto que transportava o produto químico da região de Samara, no sudoeste da Rússia, para o porto ucraniano foi fechado após o início das hostilidades entre os dois países no final de fevereiro.

O gasoduto tem capacidade para transportar cerca de 2,3 milhões de toneladas de amônia por ano. Seu fechamento contribuiu para um aumento nos preços dos fertilizantes, que mais que dobraram no ano passado.

“As conversas estão indo na direção certa e todos os esforços estão sendo feitos por todas as partes em todos os níveis para garantir um resultado positivo”, o FT citou Rebeca Grynspan, oficial de comércio da ONU, como tendo dito.

A proposta, se bem-sucedida, ajudará a retomar as exportações de cerca de 2 milhões de toneladas de fertilizantes russos, no valor de US$ 2,4 bilhões, pelo mesmo corredor marítimo que foi desbloqueado após um acordo de grãos entre a Rússia e a Ucrânia.

Em julho, Moscou e Kiev assinaram um acordo mediado pela ONU para retomar as exportações de grãos através dos portos do Mar Negro anteriormente bloqueados. O acordo também incluiu o compromisso da ONU de ajudar a suspender as sanções internacionais sobre as exportações de produtos alimentícios e fertilizantes russos.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, criticou o acordo, dizendo que “quase todo o grão exportado da Ucrânia” foi enviado para a UE em vez de ir para os países em desenvolvimento mais pobres.

