Tribunal europeu endossa multa de mais de 4 bilhões de euros ao Google

Em julho de 2018, a CE impôs uma multa recorde de € 4,34 bilhões (cerca de R$ 22,4 bilhões) ao Google por violar as regras de concorrência com o uso de seu sistema Android.

De acordo com Bruxelas, o Google obrigou os fabricantes a pré-instalar o aplicativo Google Search e o navegador Chrome nos dispositivos e, caso contrário, teriam ameaçado a negar a licença de sua plataforma de distribuição digital para aplicativos móveis Play Store , também conhecida como Google Play.

A gigante norte-americana foi acusada, entre outras coisas, de impedir que fabricantes, que quisessem instalar aplicativos do Google em seus aparelhos, vendessem smartphones com “versões alternativas do Android não aprovadas pelo Google”.