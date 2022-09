Made in China: Pequim nacionalizará indústria de equipamentos médicos

Isso ocorre na esteira de uma série de decisões do Partido Comunista da China (PCC), que visa nacionalizar a maior parte da sua indústria de equipamentos médicos.

Com isso, escreve o portal Nikkei, os principais hospitais em Pequim e Xangai, além de outras áreas,no país.

A iniciativa visa reduzir a dependência das empresas estrangeiras que dominam o mercado chinês de equipamentos médicos com uma participação de 70% a 80% nas vendas de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Os três principais fabricantes são General Electric, Siemens e Philips.

O mercado de equipamentos médicos da China é vasto e só deve se expandir no futuro, devido ao envelhecimento da população. A mídia local informou que o faturamento do mercado de equipamentos médicos da China deve dobrar até 2025 em relação aos US$ 140 bilhões (R$ 723,5 bilhões) de 2021.