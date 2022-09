Quase metade dos são franciscanos pessoalmente afetados pelo crime – pesquisa – CMIO

Enquanto os moradores da cidade relataram ser vítimas em altas taxas, quase o mesmo número disse que desconfiava da aplicação da lei

Quase metade dos moradores de São Francisco foi vítima de roubo nos últimos cinco anos e quase um quarto foi agredido fisicamente ou ameaçado, de acordo com uma pesquisa publicada pelo San Francisco Chronicle na terça-feira.

De acordo com os dados, 45% dos entrevistados já sofreram roubo e 24% sofreram violência ou ameaça de violência.

A proporção foi ainda maior entre as populações minoritárias, com 54% dos negros e 55% dos mestiços afirmando ter sofrido roubo em comparação com 43% dos moradores brancos. Os entrevistados que se identificaram como hispânicos ou mestiços foram os mais propensos a terem sido ameaçados ou agredidos fisicamente, com 36% de ambos os grupos relatando violência contra eles.













Muitos entrevistados da pesquisa também tiveram opiniões negativas sobre a aplicação da lei, com 41% classificando o desempenho da polícia como ‘ruim’ ou ‘muito ruim’ e apenas 18% avaliando-o como ‘bom’ ou ‘excelente’. Os entrevistados mestiços eram mais propensos a desconfiar da polícia (52%), enquanto o número era menor, mas ainda elevado entre os residentes hispânicos (43%).

Mesmo aqueles franciscanos que não foram pessoalmente atacados ou roubados disseram que a cidade estava indo ladeira abaixo, uma opinião compartilhada por 65% dos entrevistados e particularmente prevalente entre os moradores mais velhos. As pessoas de 50 a 65 anos foram as mais fartas, com 78% dizendo que as coisas pioraram, enquanto 71% das pessoas com 66 anos ou mais concordaram.

Quanto mais tempo os entrevistados moravam em São Francisco, maior a probabilidade de desejarem seu passado: 69% dos que chegaram antes de 2009 lamentaram o que havia acontecido com a cidade. Mais de um terço previu que as coisas piorariam nos próximos dois anos, e outro terço disse que planejava sair nos próximos três.

São Francisco experimentou a maior queda populacional de qualquer grande cidade dos EUA durante a pandemia de Covid-19, com 6,3% de seus moradores saindo durante o ano que termina em julho de 2021. falta de moradia acessível, falta de moradia e crime descontrolado, bem como frustração com os políticos locais, que eles sentem que se recusam a fazer algo a respeito.

A pesquisa foi realizada nas semanas que se seguiram à bem-sucedida revogação da infame promotora distrital Chesa Boudin, uma votação que muitos interpretaram como significando que os san franciscanos ultraliberais estavam finalmente colocando o pé contra as políticas radicais que viram os criminosos se tornarem muito mais descarados e se expandirem. suas atividades de hotspots tradicionais, como o distrito de Tenderloin, em bairros mais ricos.