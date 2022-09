Le Monde: planos da Rússia de criar mísseis hipersônicos deixam norte-americanos perturbados

O programa russo para criação de mísseis hipersônicos está assustando os EUA, segundo o diretor do Centro de Segurança e Resiliência Ártica , no Alasca, Troy Bouffard.

Os mísseis hipersônicos fazem parte do inventário russo e chinês e podem voar a uma velocidade superior a 6.000 quilômetros por hora, a baixa altitude e em variar a direção.

Ao comentar a situação no Ártico, Bouffard ressaltou que a Guarda Costeira dos EUA conta com dois quebra-gelos, enquanto que a Marinha norte-americana não possui este tipo de embarcação, enquanto, por sua vez, a Rússia conta com 55 dessas embarcações na região, sendo que cinco delas são nucleares.