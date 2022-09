Relações entre Rússia e UE nunca voltarão ao estado pré-crise, diz embaixador russo

“Eles foram bastante longe e já não podem recuar. Poderiam, por exemplo, virar a torneira do Nord Stream 2 [Corrente do Norte 2, gasoduto russo]. E o seu problema será resolvido. Mas isso se tornaria o fracasso de toda sua política que visa obter a derrota da Rússia e do seu presidente. Claro que nesta situação ligar o Nord Stream 2 seria o mesmo que reconhecer seu fracasso”, especificou o embaixador.