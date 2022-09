UE culpada pela crise de eletricidade – ex-FM austríaca – CMIO

Karin Kneissl diz que o mercado energético europeu funciona “por alguns princípios incompreensíveis”

A crise que afeta o setor de energia elétrica em toda a UE começou em 2021 e foi causada pelos próprios formuladores de políticas europeias, segundo a ex-ministra austríaca das Relações Exteriores Karin Kneissl.

“Tivemos uma crise no setor de energia elétrica antes mesmo do início da crise do gás”, ela disse no sábado em entrevista à agência de notícias russa TASS.

“Esse é o resultado da liberalização dos últimos 15-18 anos, e estamos passando por isso desde abril de 2021, há mais de um ano até agora” Kneissl acrescentou.

Segundo o ex-ministro das Relações Exteriores, o mercado de eletricidade na Europa não é mais uma configuração clássica de oferta e demanda, e agora está operando “de acordo com alguns princípios incompreensíveis”.

Acrescentou que o mercado foi redirecionado com uma preferência pelas energias renováveis, e por isso se tornou um mercado desequilibrado.

“O mercado de eletricidade, apesar do papel das fontes de energia renováveis, ainda é altamente dependente dos preços do gás, mesmo quando mais eletricidade é gerada a partir de fontes renováveis”, disse Kneissl.













O ex-ministro enfatizou que os preços da eletricidade na região tiveram um aumento de até 40% após abril de 2021, e agora subiram quase 400%, inevitavelmente arrastando as finanças das famílias.

“Para os fabricantes, para o setor industrial, a situação é ainda pior. Já existe um movimento no Reino Unido – não é [part of] na UE, mas pode se espalhar ainda mais – onde as pessoas estão simplesmente boicotando suas contas de eletricidade”, ela disse, observando que a crise de eletricidade começou antes da crise do gás.

Kneissl atribuiu a crise à redução significativa do investimento em projetos de petróleo e gás, explicando que a oferta estava diminuindo enquanto a demanda se mantinha.

“A demanda vem crescendo após a pandemia. Foi bastante calmo durante a pandemia por um ano e meio”, disse. ela disse.

“E ainda podemos ficar felizes que na China a demanda permaneça em um nível bastante baixo, já que eles estão introduzindo muitos bloqueios”. Kneissl acrescentou.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT