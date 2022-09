“As notícias da Europa Ocidental lembram as que um dia chegaram de tais países como a Bolívia. Uma inflação alta é acompanhada pelo racionamento dos recursos imposto pelo Estado”, salientou o jornalista.

Nesse contexto, as empresas alemãs deixam de funcionar devido às contas de eletricidade altíssimas. O Reino Unido também enfrentou problemas no campo energético – além disso, a primeira-ministra recém-eleita Liz Truss prometeu suspender a proibição de extração de gás através do faturamento hidráulico.

Panorama internacional WP: EUA podem beneficiar com recessão na Europa

mergulhar em uma recessão duradoura. Ela durará até o segundo trimestre de 2023, enquanto o PIB cairá 1,7%. Alemanha, França, Itália e Espanha serão os países Conforme as previsões de Barclays Capital, por causa da alta dos preços da energia, medidas graves do Banco Central Europeu e a redução da procura, a União Europeia pode. Ela durará até o segundo trimestre de 2023, enquanto o PIB cairá 1,7%. Alemanha, França, Itália e Espanha serão os países mais afetados pela crise.

Ao longo dos últimos cinco anos, a União Europeia, em média, consumia 400 bilhões de metros cúbicos de gás por ano: consumidores privados recebiam cerca de 100 bilhões, as indústrias – 167 bilhões, e todo o resto destinava-se para o setor energético. Antes do início da operação militar especial russa na Ucrânia, quase metade do combustível consumida pelos europeus era fornecida por Moscou.

Nas palavras de Rapoza, a UE conseguiu substituir parcialmente as importações da Rússia por outras fontes, bem como reduzir o seu próprio consumo. A Comissão Europeia supõe que os países do bloco devem reduzir o consumo do gás em 15% (o que corresponde a 50 bilhões de metros cúbicos), caso as relações com Moscou sejam rompidas. Contudo, mesmo nessa situação os países do continente vão seguir comprando o combustível russo.

Panorama internacional The Telegraph: UE mudou de ideia de introduzir teto de preços do gás após ultimato de Putin

Segundo os especialistas do Barclays, que é um banco multinacional britânico, a Europa pode compensar o volume que lhe falta ao abrir usinas atômicas e elétricas. Os analistas também advertiram contra a redução do consumo – em caso contrário, o ataque contra a economia europeia será inevitável.

Após o início da operação militar especial para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, o Ocidente endureceu a pressão sancionatória contra a Rússia, o que provocou o aumento dos preços da energia, combustíveis e alimentos na Europa e nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que conter e enfraquecer a Rússia é a estratégia do Ocidente a longo prazo, enquanto as sanções afetaram de forma séria toda a economia mundial, piorando a vida de milhões de pessoas.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor