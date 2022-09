O comércio mútuo cresceu mais de 10% nos primeiros sete meses de 2022, apesar da pressão das sanções

O volume de negócios entre a Sérvia e a Rússia cresceu de forma constante este ano, superando o nível histórico do ano passado, disse o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia em comunicado nesta sexta-feira.

“No ano passado, o volume de negócios do comércio bilateral aumentou 9,7% e atingiu um máximo histórico de US$ 2,3 bilhões. Após os resultados dos primeiros sete meses do ano em curso, a dinâmica positiva mantém-se – o comércio cresceu 10,2% até agora,”, diz o comunicado.

O Comitê de Comércio intergovernamental russo-sérvio discutiu projetos bilaterais em engenharia de energia, energia atômica e assistência médica durante uma reunião na quinta-feira. Após a reunião, o Ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, elogiou a ânsia que a Sérvia demonstrou pela cooperação com Moscou, apesar da pressão das sanções ocidentais.

“Agradecemos a posição dos nossos parceiros sérvios [who] manter uma posição independente na atual situação difícil”, disse ele, observando a importância da adaptação precoce da cooperação russo-sérvia às novas realidades, incluindo a atualização dos algoritmos de interação, a formação de canais confiáveis ​​de acordos mútuos e o ajuste das cadeias de commodities e logísticas.

O representante da Sérvia Nenad Popovic, Ministro da Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, expressou esperança no fortalecimento da cooperação econômica entre a Sérvia e a Rússia e prometeu que seu país não imporia sanções a Moscou.

