Estado da UE nega ‘vistos dourados’ para russos – mídia – CMIO

Portugal proibiu cidadãos russos de receber as licenças logo após Moscou lançar sua operação militar na Ucrânia

Um total de dez cidadãos russos que solicitaram o português “vistos dourados”, que concedem autorização de residência em troca de investimento, foram recusados ​​desde o final de fevereiro, noticiou domingo o jornal Publico.

A nação introduziu uma proibição completa de vistos dourados para russos como parte das sanções da UE impostas a Moscou por sua operação militar na Ucrânia.

Na altura, Portugal tinha emitido 431 “vistos dourados” para russos, incluindo sete desde o início de 2022. O país atraiu € 277,8 milhões em investimentos desde o lançamento do programa de vistos dourados. Acredita-se que os ucranianos tenham recebido 51 autorizações de residência em troca de € 32,5 milhões (US$ 33 milhões) em investimentos na última década.

Existem mais de 60 programas para obtenção de cidadania ou autorização de residência em troca de investimento em todo o mundo. Após o início da operação na Ucrânia, vários estados da UE, incluindo Grécia, República Tcheca e Malta, suspenderam seus programas. Enquanto isso, as autoridades gregas dobraram o limite de investimentos necessários para obter o visto dourado de € 250.000 (US$ 253.800) para € 500.000 (US$ 507.600).













Portugal, no entanto, argumentou contra a imposição de uma proibição geral de entrada de cidadãos russos na UE. A proibição foi proposta por vários estados membros, incluindo a Estônia.

“Portugal considera que o objetivo fundamental do regime de sanções deve penalizar a máquina de guerra russa, mas não o povo russo. Portugal vai participar na discussão que eventualmente possa ter lugar a nível europeu sobre o assunto, contribuindo para uma posição unida dos estados membros da UE, como sempre fizemos”, disse. disse o Ministério das Relações Exteriores do país em agosto.

No início desta semana, os países bálticos e a Polônia disseram que não permitiriam mais a entrada de turistas russos com vistos Schengen a partir de 19 de setembro. A proibição geral abre uma exceção para viagens por motivos humanitários.

Até agora, a UE não concordou com uma proibição total, limitando-se à suspensão do regime simplificado de vistos com a Rússia. Espera-se que o passo torne difícil, mas não impossível, para os russos obterem vistos Schengen.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT