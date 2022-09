China pede uso mais amplo do yuan digital – Xinhua – CMIO

O Banco Popular da China (PBOC) pediu esforços para facilitar a interconectividade entre o sistema de moeda digital yuan e as ferramentas tradicionais de pagamento eletrônico com o objetivo de tornar o uso da moeda digital mais conveniente, informou a agência de notícias Xinhua na sexta-feira.

Para atingir esse objetivo, mais esforços devem ser aplicados para expandir os cenários e o ambiente em que o yuan digital pode ser usado, disse o vice-governador do PBOC Fan Yifei em um fórum recente sobre finanças digitais em Pequim.

Fan especificou que os regulamentos e padrões em áreas como identidades digitais, Bluetooth e códigos QR devem ser unificados para melhorar a interconectividade de vários tipos de ferramentas de pagamento. Ele também enfatizou a necessidade de melhorar a segurança do uso do yuan digital, atualizando tecnologias relevantes para evitar vazamentos de informações do usuário e eliminar riscos de segurança de dados.

O e-yuan é projetado para substituir o dinheiro em circulação, enquanto a China planeja se tornar a primeira grande economia a testar uma moeda digital em nível nacional. O governo já realizou vários brindes de e-yuan como parte de seus testes de moeda digital e planeja expandir o programa piloto no futuro.

