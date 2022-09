Ministro italiano compartilha detalhes do plano para limitar os preços do gás na UE — CMIO

A Comissão Europeia deverá apresentar uma proposta sobre a medida ainda este mês

A Comissão Europeia deve apresentar uma proposta destinada a impor um teto de preço generalizado para todas as importações de gás este mês, disse o ministro italiano da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, no sábado, em entrevista ao jornal La Repubblica.

Segundo o ministro, o plano de limitar os preços do gás já foi delineado e, até agora, foi apoiado por 15 estados membros, incluindo a Alemanha.

“A proposta será publicada em setembro. Atualmente, estamos trabalhando para ter uma maioria para apoiá-lo”, disse. disse Cingolani.

Os preços do gás em todo o bloco vêm subindo rapidamente há vários meses como resultado das sanções impostas à Rússia por seu conflito com a Ucrânia, bem como uma redução na oferta de Moscou.

Os líderes da UE já haviam anunciado planos para reduzir o consumo de gás em 15% de 1º de agosto até o final de março de 2023. Os estados membros têm poder discricionário em relação às medidas específicas adotadas para alcançar a redução.













Os formuladores de políticas do bloco também estão desenvolvendo um plano para enfrentar a crise de energia antes da próxima temporada de inverno.

No início desta semana, o Politico informou que as medidas propostas pela Comissão Europeia incluem tetos de preços nas importações de gás russo, redução do consumo de energia, apoio a empresas de serviços públicos e a imposição de um imposto sobre empresas de combustíveis fósseis que registram grandes lucros. O pacote será aprovado em 14 de setembro.

De acordo com o Financial Times, pelo menos dez países da UE estão pressionando por um teto de preço nas importações de todos os fornecedores, não apenas da Rússia. A Itália, a Polônia e a Grécia se manifestaram contra o plano de limitar os preços apenas para o gás russo, proposto pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Enquanto isso, Hungria, Áustria e Holanda não apoiam a imposição de um teto de preço.

Bruxelas está preocupada que a Rússia possa interromper as entregas de gás no caso de um teto de preço. Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou interromperia os embarques de petróleo e gás para nações que tomassem decisões políticas em violação das obrigações contratuais.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT