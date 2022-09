Implantes mamários ligados a formas raras de câncer — CMIO

Um novo relatório encontra tipos adicionais da doença mortal em pessoas que fizeram a cirurgia

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA emitiu um alerta público alertando que tipos raros de câncer têm sido associados a cirurgias de implante mamário.

Em um relatório publicado na quinta-feira, a FDA disse que descobriu que certos tipos de câncer, como carcinoma de células escamosas (CEC) e vários linfomas, foram relatados no tecido cicatricial que se forma ao redor dos implantes mamários.

A agência observa que, embora a ocorrência desses cânceres na cápsula ao redor dos implantes mamários seja rara, os profissionais de saúde e as pessoas que desejam fazer a cirurgia devem estar cientes dos riscos e relatar quaisquer casos de câncer encontrados ao redor do implante.

A FDA também afirma que esses novos linfomas são algo que a agência aprendeu apenas recentemente através da revisão pós-comercialização de implantes mamários e não são os mesmos que o linfoma anaplásico de grandes células associado ao implante mamário relatado anteriormente.

Uma revisão preliminar da literatura publicada revelou menos de 20 casos de CEC e menos de 30 casos de vários linfomas no tecido cicatricial ao redor do implante mamário, observou a agência.













Ressalta-se que as pessoas com implantes mamários não precisam mudar seus cuidados médicos de rotina ou correr para remover seus implantes diante deste anúncio, mas devem estar cientes de alguns dos sinais e sintomas relatados, que incluem inchaço, dor, caroços ou alterações na pele.

A FDA afirma que a taxa de incidência exata e os fatores de risco desses cânceres recentemente relatados permanecem desconhecidos e que “esta é uma questão emergente e nossa compreensão está evoluindo”. Os profissionais de saúde e as pessoas com implantes foram instados a relatar todos os casos de CEC, linfomas ou quaisquer outros tipos de câncer encontrados ao redor do implante mamário ao FDA.

No ano passado, a FDA introduziu várias atualizações nos regulamentos de implantes mamários, incluindo novos rótulos com um aviso em caixa e uma lista de verificação do paciente que informa às pessoas que os implantes não são um dispositivo médico que durará a vida toda. Os médicos agora também são obrigados a orientar os pacientes por todos os possíveis problemas de saúde derivados da cirurgia de implante mamário.