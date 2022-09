Especialistas: Rússia seria fundamental na construção de dutos de petróleo e gás da África Central

O projeto de energia centro-africano exigirá know-how estrangeiro , com o conhecimento técnico russo capaz de alterar o equilíbrio a favor de projetos de energia africanos, de acordo com os especialistas em energia dr. Mamdouh G. Salameh e N.J. Ayuk.

Guiné Equatorial, Camarões, Gabão, Chade, Angola, República Democrática do Congo e República do Congo – membros da Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEEAC) que assinaram o acordo de dutos – são todos produtores de petróleo ou possuem reservas substanciais de petróleo e gás. Ao mesmo tempo, as deficiências na capacidade de refino e a falta de financiamento os deixaram dependentes de produtos refinados importados. Como resultado, eles têm lutado com a escassez de combustível e energia há anos.