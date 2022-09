Sérvia não reconhecerá Kosovo – presidente — CMIO

Belgrado rejeitou as exigências dos EUA e da UE para conceder status à província separatista

A Sérvia está sempre pronta para soluções de compromisso, mas apenas de acordo com sua própria constituição e lei internacional, disse o presidente Aleksandar Vucic na sexta-feira, após se reunir com enviados especiais da UE, França e Alemanha em Belgrado.

A UE e os EUA pressionaram Belgrado a reconhecer a província separatista de Kosovo, que trata como território soberano da Sérvia.

As conversações eram sobre o futuro da Sérvia, “e não haverá reconhecimento do Kosovo”, Vucic postou no Instagram depois de se encontrar com Miroslav Lajcak, da UE, Emanuel Bonne, da França, e Jens Plettner, da Alemanha.

“Sem rendição! Viva a Sérvia”, ele adicionou.

Lajcak é o enviado especial da UE para os Balcãs Ocidentais, enquanto Bonne e Plettner foram recentemente nomeados por Paris e Berlim para aumentar os seus esforços para que Belgrado desista da província.

De Belgrado, Lajcak, Plettner e Bonne voaram para Pristina, onde passaram duas horas conversando com o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti.













Em 2008, Kosovo declarou independência com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados reconheceram Kosovo como independente, Sérvia, Rússia, China e a ONU em geral não o reconheceram. Nem cinco estados membros da UE.

Isso não impediu Bruxelas de fazer do reconhecimento da Sérvia da província separatista um pré-requisito para qualquer conversa sobre uma eventual adesão. No mês passado, o enviado norte-americano Gabriel Escobar causou alvoroço quando disse que era hora de “afaste-se da narrativa de que Kosovo é a Sérvia e avance para a narrativa de que Kosovo e a Sérvia são a Europa” em prol de um futuro próspero.

A UE não está procurando ativamente expandir no momento, mas Vucic insiste que a política de seu governo é se juntar ao bloco algum dia – enquanto preserva a neutralidade militar e o livre comércio com a Rússia e a China enquanto isso.

As tensões latentes entre a Sérvia e Kosovo reacendeu no início de agosto, quando Kurti tentou proibir documentos e placas sérvias. Ele adiou a medida a pedido do embaixador dos EUA, mas prometeu realizá-la eventualmente.