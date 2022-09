Torre Eiffel contribuirá para combater a crise energética — CMIO

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, insistirá em reduzir as horas de iluminação no marco da cidade

Espera-se que o prefeito de Paris reduza o uso de iluminação na Torre Eiffel como parte das medidas de economia de energia da capital francesa, em meio a custos crescentes de combustível e uma crise de custo de vida em toda a UE.

A prefeita Anne Hidalgo apresentará seu plano para reduzir o consumo de energia no início da próxima semana, informou a revista francesa Le Journal du Dimanche no sábado.

O pacote supostamente inclui desligar os 336 projetores que dão ao símbolo preeminente de Paris e da França seu brilho dourado à noite, 75 minutos mais cedo do que o habitual. A torre de 330 metros de altura deve escurecer às 23h45, horário local (10h45 GMT), quando os últimos visitantes saem.

“A medida, que será anunciada na terça-feira, tem um valor principalmente simbólico. Vamos reduzir significativamente o tempo de iluminação da torre sem afetar sua operação, sem interferir nos visitantes e clientes dos restaurantes”, disse. Jean-François Martin, presidente administrativo da Sociedade para a Exploração da Torre Eiffel (SETE), foi citado como tendo dito.

Martin salientou que a economia de energia “não será fenomenal”, mas servirá de exemplo para os outros.

A iluminação noturna do monumento, que é visitado por mais de 20.000 pessoas por dia, supostamente representa 4% do seu consumo anual de energia.

Outras cidades do país também estão reduzindo a iluminação noturna de locais importantes. Monumentos em Marselha, incluindo o Palácio Pharo, desligarão as luzes mais cedo a partir do final de setembro, para economizar energia.

